Китайский аналитик: за новые санкции против России может ответить весь мир

Запад пытается ударить по энергетическим доходам России, введя ограничения цен на российскую нефть. Однако эффект от этих действий может быть не столь положительным, как ожидают США. Такое мнение высказал декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в статье для издания "Хуаньцю шибао".

Эксперт не исключил, что в качестве ответных мер, Москва может сократить добычу нефти. В результате этого придётся столкнуться с возможным ростом цен на нефть не только Америке, но и Европе, полагает аналитик. А эскалация энергетической войны между Западом и Россией чревата кардинальными изменениями в структуре глобального энергоснабжения, предупредил он.

В такой ситуации рост цен на нефть неизбежно ухудшит положение мировой экономики, на которую и так уже давит огромная инфляция, добавил Боцян.

Вместе с тем найти альтернативы российской нефти в краткосрочной перспективе Европе будет трудно, считает китайский эксперт.

В случае открытия Москвой новых рынков сбыта нефти в условиях кризиса, к идее прекращения поставок энергоносителей из России ЕС будет относиться очень осторожно, заключил автор статьи.