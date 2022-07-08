Британский аналитик Лэдвидж: Киев проигрывает, несмотря на помощь Запада

Украина как никогда близка к военному поражению, за которое несут прямую ответственность страны Запада. Такое мнение высказал экс-офицер военной разведки, аналитик Фрэнк Ледвидж в статье для Asian Times, пишет "Военное обозрение".

Эксперт рассказал о беседе с одним из высших чиновников правительства Украины во время своего последнего посещения Киева. Ледвидж встретился с ним в уютном киевском кафе, а за разговором собеседник посетовал на то, что в этом кафе "вскоре может сидеть русский солдат". Также чиновник подчеркнул, что Украина проигрывает в военном конфликте, добавил Лэдвидж.

Ледвиджа натолкнули на мысль о затяжном кровопролитном конфликте поражения ВСУ в Донбассе. Он отмечает, что под контролем ВС России уже находится береговая линия, а порты Украины заблокированы. Из этого аналитик делает вывод, что Украина проигрывает.

Британский эксперт признаёт успешные действия российских войск и отмечает, что поставленная первоначально Россией цель по нейтрализации Украины достигается, а поделать с этим Запад ничего не может.

По мнению аналитика, Украине не хватает боевой мощи для противостояния армии России на поле боя, несмотря на поставки западного вооружения.