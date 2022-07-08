Украина как никогда близка к военному поражению, за которое несут прямую ответственность страны Запада. Такое мнение высказал экс-офицер военной разведки, аналитик Фрэнк Ледвидж в статье для Asian Times, пишет "Военное обозрение".
Эксперт рассказал о беседе с одним из высших чиновников правительства Украины во время своего последнего посещения Киева. Ледвидж встретился с ним в уютном киевском кафе, а за разговором собеседник посетовал на то, что в этом кафе "вскоре может сидеть русский солдат". Также чиновник подчеркнул, что Украина проигрывает в военном конфликте, добавил Лэдвидж.
Ледвиджа натолкнули на мысль о затяжном кровопролитном конфликте поражения ВСУ в Донбассе. Он отмечает, что под контролем ВС России уже находится береговая линия, а порты Украины заблокированы. Из этого аналитик делает вывод, что Украина проигрывает.
Британский эксперт признаёт успешные действия российских войск и отмечает, что поставленная первоначально Россией цель по нейтрализации Украины достигается, а поделать с этим Запад ничего не может.
По мнению аналитика, Украине не хватает боевой мощи для противостояния армии России на поле боя, несмотря на поставки западного вооружения.
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