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Military: США намерены перенять опыт Финляндии для сражения с Россией за Арктику

Мир

Американские военные эксперты заявили, что руководство Североатлантического альянса планирует начать активную работу с Финляндией для укрепления своих позиций в Арктике. Вашингтон намерен получить стратегическое преимущество в регионе. Аналитики отметили, что Россия уже занимается разработкой флота атомных ледоколов для осуществления морских перевозок через Арктику.

Military: США намерены перенять опыт Финляндии для сражения с Россией за Арктику

"До этого момента НАТО нужно подготовиться, чтобы ответить на будущую российскую угрозу", — заявили эксперты Military.

Для укрепления позиций НАТО в Арктике США планируют провести совместные военные манёвры с участием Финляндии. У американцев недостаточно опыта в плане ведения боевых действий в арктических условиях, однако он есть у финнов.

"Морские пехотинцы США уже были впечатлены возможностями финской пехоты, которая может проходить невероятные расстояния пешком, на снегоступах и лыжах, а также передвигаться незамеченными по снегу", — заявили аналитики.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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