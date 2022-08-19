Sohu: козырной картой РФ в противостоянии с США стала Арктика

Россия использует Арктический регион в качестве козырной карты против расширения Североатлантического альянса, сообщает издание Sohu.

Арктика является привлекательным регионом, который имеет выгодное стратегическое расположение и множество ресурсов. По этой причине США активно помогают Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Однако планам Вашингтона в Арктике мешает Россия, которая наращивает своё влияние в регионе.

В США понимают, что приближается глобальный энергетический кризис, и Арктика могла бы помочь стране удержать темпы экономического роста в непростые времена, однако Россия не собирается уходить из региона. Более того, РФ занимается разработкой Северного морского пути — кратчайшего морского маршрута между европейской и дальневосточной частями страны.

По словам авторов статьи, США использовали конфликт на Украине, чтобы ввести Финляндию и Швецию в НАТО и за счёт новых членов альянса расширить своё влияние в Арктике. Однако Россия успела первой взять инициативу в регионе.

Ранее российский Северный флот начал в Арктике масштабные учения, направленные на сдерживание противника в Баренцевом море. Очевидно, что во время манёвров отрабатываются меры по противодействию американским кораблям и подлодкам, отмечают аналитики.

"Укрепления военной мощи РФ в Арктике является ответом на расширение НАТО. В случае крайне напряженных отношений с США, Россия наращивает свою мощь в Арктическом регионе и использует его в качестве важной козырной карты против Штатов", — подчеркнули авторы материала.