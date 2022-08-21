Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Economic Times: безумство киевской власти угрожает безопасности всей Европы
19Fortyfive: генералы НАТО "потеют" при мысли о тактическом ядерном оружии РФ
СМИ: Украина готовит масштабную антироссийскую провокацию
Политолог Михайлов: ВС РФ готовят контрнаступление на позиции ВСУ
Политолог Марков связал убийство дочери Дугина с Турцией
Ходарёнок: Залужный включил режим Арестовича: украинская ПВО сбила все "Калибры"
Baijiahao: к убийству Дарьи Дугиной могут быть причастны спецслужбы НАТО
Политолог Светов: Дарья Дугина могла погибнуть вместо своего отца
Глава философского факультета МГУ про трагедию с Дарьей Дугиной: подлое убийство

На Украине будут предупреждать об опасности звоном церковных колоколов

Мир

Согласно сообщению Совета национальной безопасности и обороны СНБО Украины, на территории страны было решено ввести новые сигналы тревоги. Их звучание будет различаться в зависимости от характера грозящей населению опасности — химической, радиационной, или же призывающей граждан покинуть населённых пункт.

Сигналом химической опасности было принято сделать звук церковных колоколов, о радиационной опасности предупредит звон в набат, а в случае необходимости срочно начать эвакуацию из города его жители услышат гудок поезда.

Помимо этого, в украинской прессе появилась рекомендация, касающаяся работы всех сотрудников Правительственного квартала Киева — им в период с 22 по 26 августа советуют трудиться в дистанционном формате, из дома.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Госсекретарь МО Польши пригрозил задействовать против РФ статью 5 устава НАТО

Заявления о возможном вступлении НАТО в войну на Украине прозвучали от госсекретаря Министерства обороны Польши.

Госсекретарь МО Польши пригрозил задействовать против РФ статью 5 устава НАТО
MWM: близость к границам России обернулась проблемами для ВВС США на Аляске
Мир. Новости мира
MWM: близость к границам России обернулась проблемами для ВВС США на Аляске
Силовые структуры
Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы
Мир. Новости мира
Впервые за два месяца воздушная тревога звучит во всех областях Украины
Любовь Степушова Путин едет: на Западе замерли перед саммитом G-20 Любовь Степушова Ольга Лебедева Гаджеты на Android не падут жертвами кибервойны Ольга Лебедева Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Sohu: военная суперкомбинация Путина сулит огромные проблемы для США
Мир. Новости мира
Baijiahao: Путин жестко предупредил США, сообщив миру важную новость
Норин: американские "Хаймарсы" для ВСУ оказались "серьёзной штукой"
Силовые структуры
Норин: американские "Хаймарсы" для ВСУ оказались "серьёзной штукой"
Последние материалы
На Украине будут предупреждать об опасности звоном церковных колоколов
Политолог Михайлов: ВС РФ готовят контрнаступление на позиции ВСУ
Политолог Марков связал убийство дочери Дугина с Турцией
Ходарёнок: Залужный включил режим Арестовича: украинская ПВО сбила все "Калибры"
Baijiahao: к убийству Дарьи Дугиной могут быть причастны спецслужбы НАТО
Политолог Светов: Дарья Дугина могла погибнуть вместо своего отца
Глава философского факультета МГУ про трагедию с Дарьей Дугиной: подлое убийство
Алёхин о заманивании ВСУ в котёл в Бахмуте, Соледаре и Северске: берём высоты
Кадыров проинформировал о полном освобождении города Пески: «Очищен»
Козин: необходимо уничтожить все силовые структуры Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников