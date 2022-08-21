На Украине будут предупреждать об опасности звоном церковных колоколов

Согласно сообщению Совета национальной безопасности и обороны СНБО Украины, на территории страны было решено ввести новые сигналы тревоги. Их звучание будет различаться в зависимости от характера грозящей населению опасности — химической, радиационной, или же призывающей граждан покинуть населённых пункт.

Сигналом химической опасности было принято сделать звук церковных колоколов, о радиационной опасности предупредит звон в набат, а в случае необходимости срочно начать эвакуацию из города его жители услышат гудок поезда.

Помимо этого, в украинской прессе появилась рекомендация, касающаяся работы всех сотрудников Правительственного квартала Киева — им в период с 22 по 26 августа советуют трудиться в дистанционном формате, из дома.