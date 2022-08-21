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Парламентарий Венгрии Кёвер: ЕС хотят превратить в "Соединённые Штаты Европы"

Мир

Частные корпорации США, которые работают на территории стран Евросоюза, намерены лишить Европу суверенитета и превратить её в "Соединённые Штаты Европы", заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер.

По мнению парламентария, цель американских бизнесменов в том, чтобы на территории Европы страны потеряли свободу действий и собственные взгляды на ситуацию в мире.

"Частные глобальные корпорации, обычно находящиеся вне Европы, хотят превратить Европейский Союз в Соединённые Штаты Европы, в такую федерацию, и даже скорее в империю, в которой все нынешние национальные государства ЕС — включая Словакию и Венгрию — полностью потеряли бы самоопределение и свободу действий", — пояснил Кёвер на брифинге.

Как подчеркнул политик, если страны не будут сопротивляться давлению западных компаний, то рискуют потерять суверенитет.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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