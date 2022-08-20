США со времён холодной войны разворачивают на Аляске современные истребители. Однако американские лётчики регулярно сталкиваются с серьёзными проблемами во время полётов около российских границ.
"На Аляске в пределах досягаемости к России развернут контингент истребителей-невидимок пятого поколения", — заявили американские эксперты в издании Military Watch Magazine (MWM).
В ходе эксплуатации F-35 выяснилось, что российские истребители имеют превосходство в условиях арктического климата. Полёты ВКС РФ к берегам Аляски вынуждают американские силы отправлять свои самолёты для осуществления перехвата. В такие моменты отчётливо проявляются недостатки F-35, заявили в MWM.
"Российские истребители Су-35 и бомбардировщики Ту-95 имеют гораздо более высокую долговечность и гораздо меньшие эксплуатационные расходы, чем американские самолеты", — отметили эксперты.
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