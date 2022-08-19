Newsweek: Третья мировая война началась — США уже убивают российских детей

Третья мировая война уже началась, заявил аналитик Джейсон Филдс. По его мнению, резкий подъём цен, продовольственный кризис и угрозы безопасности в ведущих странах мира сигнализируют, что фаза активного противостояния уже идёт.

Как подчеркнул Филдс, единственное, пока непонятно, перейдёт ли холодная война в "горячую фазу".

"Что значит быть на войне? Если это не кто-то напрямую атакует вашу экономику, напрямую атакует весь мир? Я имею в виду, что настоящие тела находятся на Украине, но вместе с этим страдают и остальные. Я думаю, что мы не знаем, станет ли она из холодной в горячую", — пояснил аналитик-редактор Newsweek.

По словам Филдса, речь идёт не о повсеместных боевых действиях, а на влияние конфронтации стран на мировое сообщество. Кроме того, по словам аналитика, кто бы что ни говорил, США уже ввязались в конфликт, снабжая Украину оружием.

"США активно пересылают оружие людям на Украине. Это означает, что косвенно Соединённые Штаты фактически убивают российских детей. Когда вы на самом деле отключаете чьи-то генераторы или вырубаете чьи-то центрифуги, как это сделал Израиль в Иране с помощью США, означает ли это, что вы находитесь в состоянии войны?", — резюмировал Филдс.