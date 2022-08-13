La Stampa: Киев провоцирует начало третьей мировой войны между Россией и Западом

Лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым в состав Украины с помощью силы. По мнению итальянского обозревателя Доменико Квирико, попытки возвращения полуострова силовым путём могут стать "самоубийством" для Украины. Также он отметил, что Киев ничего не делает без одобрения стран коллективного Запада, поэтому украинский конфликт может перерасти в полномасштабное столкновение.

Квирико считает, что если западные кураторы отдали Зеленскому приказ по поводу начала эскалации напряжённости в отношении Крыма, то это свидетельствует о намерении Запада перейти на следующий этап конфликта.

"Операция по возвращению полуострова, которая даже не будет озвучена без разрешения американцев, означает лишь одно, что идея о прямой конфронтации преобладает. Эта борьба станет тотальной, до победы, без ограничения времени и средств сторон", – пишет Квирико в издании La Stampa.