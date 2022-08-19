19fortyFive: Турции больше не нужны американские F-16 из-за российских C-400

Вашингтон продолжает поддерживать идею продажи истребителей F-16 Турции, однако она может оказаться ошибочной на фоне дипломатических отношений Анкары и Москвы. Особенно в контексте закупки турецкой стороной российских зенитных ракетных систем С-400.

По мнению аналитиков, США, в контексте отношений с Анкарой, принимает "желаемое за действительное" и не видят очевидных фактов "двуличия" турецкого правительства.

"Белый дом и Государственный департамент подходят к Турции через призму принятия желаемого за действительное: они игнорируют систематические изменения, которые Эрдоган проводил в течение двух десятилетий, и считают, что Турция может вернуться к статус-кво после Эрдогана", — заявили аналитики 19fortyFive. — Пришло время убрать F-16 из обсуждения и ужесточить санкции в ответ на новую сделку по С-400".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американских политиков о том, что если Анкара закупит у России С-400, этот шаг будет сделан наперекор НАТО и санкциям США. По их мнению, Анкара обязана отказаться от сотрудничества с Москвой, чтобы доказать свою приверженность к Североатлантическому альянсу.