Турция требует от Пентагона представить вопрос продажи истребителей F-16 на рассмотрение Конгресса США. Согласно информации, Анкара выступила против затягивания сделки с военными машинами.
Так, Анкара планирует закупить в Штатов 40 истребителей F-16 и модернизировать ещё 80, которые уже есть на балансе ВС Турции с закупкой запчастей. Ранее в администрации президента США заявили, что согласны на сделку, однако часть конгрессменов выступила против. Выразила протест и Греция.
"Турция не хочет, чтобы эта проблема подвергалась длительной процедуре и затягиванию процесса. По этой причине она ведёт переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен Конгрессу США", — пишет турецкое издание Sabah.
Из-за протеста Греции в сделке по истребителям, президент Турции Реджеп Эрдоган отказался общаться с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом. Анкара обвинила Афины в "нарушении достигнутых договорённостей".
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