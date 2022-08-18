Турция своими планами по закупке российских зенитных ракетных систем С-400 может нарушить санкционный режим США, заявил глава комитета по международным делам сената конгресса Штатов Роберт Менендес.
По мнению американского политика, поставки оружия Россией Анкаре идут "наперекор" положениям Североатлантического альянса и рестрикциям США.
"Такие поставки станут ещё одним отчётливым нарушением санкций США", — заявил Менендес на брифинге.
Он подчеркнул, что Анкара должна рассмотреть полный отказ от сотрудничества с Москвой, чтобы выполнить свои обязательства перед НАТО.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в альянсе неоднократно звучали призывы исключить Турцию из блока из-за дипломатических отношений с Россией. Некоторые американские политики и вовсе заявили, что Анкара стала "секретным оружием Путина" внутри альянса.
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