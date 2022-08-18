В США протестуют против планов Турции закупить у РФ С-400: идут наперекор НАТО

Турция своими планами по закупке российских зенитных ракетных систем С-400 может нарушить санкционный режим США, заявил глава комитета по международным делам сената конгресса Штатов Роберт Менендес.

По мнению американского политика, поставки оружия Россией Анкаре идут "наперекор" положениям Североатлантического альянса и рестрикциям США.

"Такие поставки станут ещё одним отчётливым нарушением санкций США", — заявил Менендес на брифинге.

Он подчеркнул, что Анкара должна рассмотреть полный отказ от сотрудничества с Москвой, чтобы выполнить свои обязательства перед НАТО.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в альянсе неоднократно звучали призывы исключить Турцию из блока из-за дипломатических отношений с Россией. Некоторые американские политики и вовсе заявили, что Анкара стала "секретным оружием Путина" внутри альянса.