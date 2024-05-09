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Эксперт расскзал, как правильно прыгать в длину с места

Эксперт расскзал, как правильно прыгать в длину с места

Спорт

Эксперт рассказал, от чего зависит дальность прыжка и как научиться прыгать с места в длину максимально качественно.

Эксперт расскзал, как правильно прыгать в длину с места
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Прыжок в длину был одним из упражнений греческого пятиборья. С точки зрения биомеханики техника прыжка с места делится на: подготовительную фазу — подготовку к отталкиванию, основную — отталкивание от поверхности, полёт и заключительную — приземление", — цитирует завкафедрой физкультуры и спорта столичного университета Александра Костарева портал "Чемпионат".

Чтобы правильно прыгать, надо: поставить ноги на ширине плеч; ступни должны стоять параллельно друг другу, носки — вблизи перед линией отталкивания, а руки махами как бы выталкивают тело вперёд.

Поднимите руки вверх, одновременно с этим сделайте прогиб в пояснице и поднимитесь на носки. После этого плавно, но достаточно быстро опустите руки вниз, сделайте упор на всю стопу. При этом ноги сгибаются в коленных и тазобедренных суставах, тело наклоняется вперёд так, чтобы плечи были впереди стоп, а тазобедренный сустав находился над носками.

Выполните прыжок вперёд и вверх под углом в 35-40 градусов с одновременным толчком двумя ногами и махом обеими руками.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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