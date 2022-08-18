Кадыров: Украину напичкали фашистской идеологией после развала СССР

После развала СССР Украину напичкали идеологией фашистов, в итоге это привело к трагедии. Такое мнение выразил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, идея превосходства определённой расы прививается людям с детства. Как отметил политик, в детских садах и школах Украины на протяжении многих лет пропагандировали "гитлеровские ценности". Глава Чечни убеждён: это привело к появлению поколения нацистов.

"Львиная доля телеканалов, а также интернет-пространство Украины буквально были напичканы фашистской идеологией с момента развала СССР", — подчеркнул Кадыров.

Он призвал отринуть представления о "безвинной, переливающейся всеми цветами радуги Украине", добавив, что эта страна является "рассадником нацизма и фашизма". Запад предпочитает не разговаривать на эту тему, заключил политик.

Ранее Кадыров заявил, что западные страны должны уйти от стратегии развала России и научиться дружить с Москвой.