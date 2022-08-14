Кадыров призвал западных политиков уйти от стратегии развала России

Запад должен научиться сотрудничать с Россией. Об этом заявил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его мнению, политики на Западе не могут понять, что РФ давно перестала быть "горбачёвским союзом республик" или "ельцинской территорией", основанной на путче, дефиците и дефолте. Кадыров подчеркнул: Россия превратилась из "разворованной и униженной" страны в государство с мощным политическим укладом.

"Это уже другая сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала РФ, а отношение к сотрудничеству", — считает глава Чечни.

Он также назвал Российскую Федерацию закалённой и непрогибаемой державой. Помимо этого, Кадыров призвал Запад начать дружить с Россией.

Ранее руководитель Чеченской Республики сообщил, что западные спецслужбы мечтают о развале РФ и порабощении народов.