Канадский пехотинец рассказал о боях на Украине: "Всё действительно плохо"

"Доброволец" из Канады, воюющий на стороне киевского режима, поделился своими впечатлениями от боевых действий на Украине. Реальность оказалась совсем не такой, как ожидал наёмник, и совсем ему не понравилась. Об этом пишет "Русская весна".

В интервью The National Post ветеран канадской пехоты Пол заявил, что на Украине его постигло разочарование. Он пожаловался на работу российских артиллеристов.

"Это не Афганистан, не Ирак — ты просто сидишь в дыре, и тебя обстреливают из артиллерии. Умереть можешь в любой момент, даже ни разу не выстрелив", — рассказал наёмник.

По его словам, всё обстоит действительно плохо: нет никакой поддержки, логистики и разведданных, а картинка с беспилотника "ужасная".

Канадец добавил, что люди просто умирали, и боевая задача была провалена, после чего он и другие добровольцы заявили, что устали.