Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"

Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.

Украинский лидер рассказал, что правительство страны сознательно держало сограждан в неведении относительно намерений российской армии вести боевые действия на территории Украины.

Зеленский уверен, что стране угрожал жесточайший экономический кризис.

"Если бы мы об этом сообщили, тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и на момент, когда россияне напали, они нас захватили бы за три дня. Если бы это произошло, то в октябре — не дай Бог, в отопительный сезон — ничего бы не осталось. Нашего правительства не было бы, я уверен на 100 процентов", — объяснил Зеленский свою позицию в интервью The Washington Post.

Президент Украины считает, что на фоне экономических бедствий началось бы политическое противостояние внутри страны. Он обратил внимание на дефицит энергетических ресурсов на "созданном россиянами рынке", что тоже, по его мнению, усугубляло ситуацию.

Ранее Зеленский обратился к россиянам со словами: "Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия".