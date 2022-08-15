Владимир Зеленский упрекнул граждан РФ в том, что они заняли пассивную позицию.
Президент Украины объяснил людям, имеющим российское гражданство, что они должны выступать в поддержку Украины, несмотря на местонахождение.
"Если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете", — выразил свою позицию Зеленский.
Украинский лидер считает, что те, кто выступает за спецоперацию на Украине, должны заплатить большую цену.
"Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени будет продолжаться эта в….*. И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать всё от них зависящее и всё возможное", — заявил глава Украины.
Ранее Зеленский обратился к мировому сообществу с предупреждением о том, что мир проиграет, если не сможет защитить атомную электростанцию.
* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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