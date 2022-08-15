Зеленский обратился к россиянам: Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет РФ

Владимир Зеленский упрекнул граждан РФ в том, что они заняли пассивную позицию.

Президент Украины объяснил людям, имеющим российское гражданство, что они должны выступать в поддержку Украины, несмотря на местонахождение.

"Если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете", — выразил свою позицию Зеленский.

Украинский лидер считает, что те, кто выступает за спецоперацию на Украине, должны заплатить большую цену.

"Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени будет продолжаться эта в….*. И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать всё от них зависящее и всё возможное", — заявил глава Украины.

Ранее Зеленский обратился к мировому сообществу с предупреждением о том, что мир проиграет, если не сможет защитить атомную электростанцию.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.