Ультиматум президента РФ Владимира Путина, заставивший Запад платить за газ рублями, а также некоторые антироссийские санкции США повлияли на то, что мир начал отказываться от доллара. Об этом пишет Global Times.
По информации китайского издания, требование по оплате газовых поставок в национальной валюте РФ позволило Москве значительно смягчить негативное влияние ограничительных мер, утверждённых Западом. В статье сказано, что Путин принял смелое решение.
Помимо этого, GT отмечает, что заморозка российских активов и неверная финансовая политика США тоже сказались на ухудшении положения доллара.
"Мысль о том, что Штаты способны захватить любые активы, побуждает страны диверсифицировать резервные активы, отказываясь от доллара", — подчёркивается в материале.
Китайская газета обратила внимание на то, что санкции, введённые в отношении России, вскоре могут ослабить мировое господство национальной валюты США.
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