Американские власти хотят дестабилизировать обстановку в мире, чтобы сохранить собственную гегемонию. Об этом пишет китайская газета Global Times.
Доцент Пекинского университета Сюй Лян отметил в интервью изданию, что США сегодня напоминают безнадёжно больного человека, который "отчаянно ищет лечение".
"Как будто он может обрести своё прежнее здоровье, погрузив мир в хаос", — добавил учёный.
По мнению Сюй Ляна, Штаты находятся в фазе упадка, ведь они уже прошли пик своего развития в качестве ведущей мировой державы. Как пояснил доцент Пекинского университета, позиция США по тайваньскому вопросу показывает, что у американских государственных деятелей становится всё меньше политических возможностей.
Учёный подчеркнул: США находятся в плохой форме, поэтому стремятся использовать другие страны в надежде сдержать КНР и РФ.
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