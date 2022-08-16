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GT: США напоминают больного человека, желающего выздороветь, погрузив мир в хаос

Мир

Американские власти хотят дестабилизировать обстановку в мире, чтобы сохранить собственную гегемонию. Об этом пишет китайская газета Global Times.

GT: США напоминают больного человека, желающего выздороветь, погрузив мир в хаос

Доцент Пекинского университета Сюй Лян отметил в интервью изданию, что США сегодня напоминают безнадёжно больного человека, который "отчаянно ищет лечение".

"Как будто он может обрести своё прежнее здоровье, погрузив мир в хаос", — добавил учёный.

По мнению Сюй Ляна, Штаты находятся в фазе упадка, ведь они уже прошли пик своего развития в качестве ведущей мировой державы. Как пояснил доцент Пекинского университета, позиция США по тайваньскому вопросу показывает, что у американских государственных деятелей становится всё меньше политических возможностей.

Учёный подчеркнул: США находятся в плохой форме, поэтому стремятся использовать другие страны в надежде сдержать КНР и РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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