GT: США напоминают больного человека, желающего выздороветь, погрузив мир в хаос

Американские власти хотят дестабилизировать обстановку в мире, чтобы сохранить собственную гегемонию. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Доцент Пекинского университета Сюй Лян отметил в интервью изданию, что США сегодня напоминают безнадёжно больного человека, который "отчаянно ищет лечение".

"Как будто он может обрести своё прежнее здоровье, погрузив мир в хаос", — добавил учёный.

По мнению Сюй Ляна, Штаты находятся в фазе упадка, ведь они уже прошли пик своего развития в качестве ведущей мировой державы. Как пояснил доцент Пекинского университета, позиция США по тайваньскому вопросу показывает, что у американских государственных деятелей становится всё меньше политических возможностей.

Учёный подчеркнул: США находятся в плохой форме, поэтому стремятся использовать другие страны в надежде сдержать КНР и РФ.