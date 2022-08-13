Урегулирование украинского конфликта оставит за Россией Крым и отдельные районы Донбасса. Такое мнение высказал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal.
Политик предупредил, что Америка находится на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые США частично создали сами, не имея никакого представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести.
Однако разделить Пекин и Москву и настроить их друг против друга сейчас не удастся, считает Киссинджер. (Ему самому во времена президента Ричарда Никсона это удалось — Прим. ред.).
"Всё, что вы можете сделать, это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого у вас должна быть какая-то цель", — заключил бывший госсекретарь.
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