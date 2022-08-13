На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о разрешении продавать российских граждан в рабство.
Документ опубликован девятого августа, автором данного "шедевра" выступает некий Нестеренко Дмитрий Валерьевич.
К настоящему моменту из 25 тысяч необходимых голосов для рассмотрения петиции президентом, документ набрал менее ста голосов.
Ранее украинский лидер призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян в ответ на спецоперацию.
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