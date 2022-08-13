Украинские патриоты просят Зеленского разрешить продавать россиян в рабство

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о разрешении продавать российских граждан в рабство.

Документ опубликован девятого августа, автором данного "шедевра" выступает некий Нестеренко Дмитрий Валерьевич.

К настоящему моменту из 25 тысяч необходимых голосов для рассмотрения петиции президентом, документ набрал менее ста голосов.

Ранее украинский лидер призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян в ответ на спецоперацию.