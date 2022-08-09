Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запад закрыть въезд для всех россиян в ответ на спецоперацию.
По его словам, такие санкции будут "самыми важными" и приведут к восстановлению границ Украины до начала спецоперации.
"Россияне должны жить в своём мире до тех пор, пока не сменят свою философию", — сообщил Зеленский в интервью Washington Post.
Он считает, что подобное ограничение должно быть распространено и на тех россиян, которые уехали из РФ после начала спецоперации на Украине.
"Какими бы ни были россияне, пускай едут в Россию", — подчеркнул украинский лидер.
Зеленский выразил уверенность, что ответственность за спецоперацию несут все жители России.
Ранее президент Украины пожаловался, что ситуация в Донбассе, Харьковской области и на юге Украины для украинской армии остаётся крайне тяжёлой.
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