Зеленский попросил запретить всем россиянам въезд в страны Запада на год

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запад закрыть въезд для всех россиян в ответ на спецоперацию.

По его словам, такие санкции будут "самыми важными" и приведут к восстановлению границ Украины до начала спецоперации.

"Россияне должны жить в своём мире до тех пор, пока не сменят свою философию", — сообщил Зеленский в интервью Washington Post.

Он считает, что подобное ограничение должно быть распространено и на тех россиян, которые уехали из РФ после начала спецоперации на Украине.

"Какими бы ни были россияне, пускай едут в Россию", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский выразил уверенность, что ответственность за спецоперацию несут все жители России.

Ранее президент Украины пожаловался, что ситуация в Донбассе, Харьковской области и на юге Украины для украинской армии остаётся крайне тяжёлой.