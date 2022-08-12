Гундаров: когда закончится СВО на Украине будет понятно зимой

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров заявил, что зимой будет понятно, когда закончится СВО на Украине.

У экспертов разное мнение по поводу сроков окончания специальной военной операции (СВО). Одни предполагают, что кампания продлится ещё год или затянется на несколько лет. Другие высказывают мнение, что всё закончится зимой, когда Европа столкнётся с реальными морозами и нехваткой электроэнергии.

Владимир Гундаров в беседе с "МК" заявил, что союзные силы продвигаются метр за метром и зачищают территорию Донбасса от украинских националистов. Ближайшей задачей союзных сил в Донецкой области эксперт называет освобождение Соледара, Артёмовска, Северска и выход к третьей, последней, линии обороны националистов: Славянск-Краматорск-Константиновка-Дзержинск. По его мнению, это позволит ВС РФ и НМ ЛДНР выйти на Славянск и Краматорск, а с разгромом третьей линии обороны националисты из донбасской группировки прекратит своё существование.

"Так что ко Дню незалежности 24 августа Киев рискует получить очередной подарок", — сказал эксперт.

По мнению военного эксперта, Украина — это явный аутсайдер в этой кампании, даже несмотря на поддержку Запада. Гундаров заявил, что после потери Николаева Киев захочет взять передышку и попытается начать переговоры, чтобы потянуть время.

"То, что киевская власть — аутсайдер, несмотря на коллективную поддержку Запада, в этом скоро убедятся и сами украинцы. Не случайно ещё один клоун всея Украины Алексей Арестович, известный как Люся "Карамелька", собрался идти в президенты", — отметил эксперт.

Гундаров уверен, что всё станет ясно зимой, когда мы посмотрим, как будет зимовать Европа. По его словам, именно тогда можно будет говорить о реальных сроках окончания СВО.