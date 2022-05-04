Гундаров: средство доставки ядерного заряда на Украину найти несложно

Капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров заявил, что средство доставки ядерного заряда на Украину найти несложно, но НАТО нужна причина для этого.

Известный американский журналист Оливер Стоун не так давно заявил, что США хотят провести в Донбассе провокацию с ядерным оружием. По мнению Гундарова, Белый дом сейчас активно ищет повод для введения своих войск на территорию Незалежной. Он заявил, что НАТО не желает победы РФ на Украине, и это их принципиальное решение.

Куда могут привести эти "принципы" остаётся лишь гадать, но, по мнению военного эксперта, Штаты могут самостоятельно создать причины для введения своей армии. Тем более что в конгрессе США ранее заявляли, что страна задействует свои войска в случае использования Россией ядерного или химического оружия.

Ранее ВСУ уже попытались устроить провокацию с "Точкой-У", но по номерам на ракете стало ясно, кому она принадлежит. Гундаров подчеркнул, что ядерная или биологическая провокация станет для США официальным поводом для отправки своих военных.

"В любом случае средство доставки ядерного заряда малой мощности найти несложно. В конце концов это может быть какая-нибудь бомба, сброшенная с самолета F-15, который сертифицирован в качестве носителя для такого ядерного оружия. Короче, носитель найдут, если понадобится повод", — заявил Гундаров в интервью "МК".