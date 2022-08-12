Кедми: "Нельзя повторять чужие ошибки и заключать соглашения с Киевом"

Военный эксперт и политолог Яков Кедми заявил, что России нельзя повторять чужие ошибки и заключать соглашения с Киевом.

"Вот ваше соседи на Украине — это тот же ХАМАС. Это такие же отморозки. Это такая же власть. Если кто-то из вас дойдёт до такой глупости, и вы заключите с ними любое соглашение, вас ждёт то, что ждало нас", — сказал Кедми.

По мнению Кедми, если Россия заключит соглашение с Киевом, то её будут ждать провокации и постоянные обстрелы. Эксперт добавил, что Украина получит поддержку больше, чем ХАМАС.

"Нельзя повторять чужие ошибки и заключать соглашения с Киевом…У них "крыша" постоянная, их будут все поддерживать, в отличие от ХАМАС", — заявил эксперт.

Кедми также заявил, что не видит смысла поддерживать дипломатические и торговые отношения с Прибалтами, называя их "нечестью" которая вытирает о Россию ноги. Он предложил ввести специальный статус для ряда враждебных стран — "пронацистское или нацистское государство", что предполагает разрыв дипломатических отношений, отсутствие торговли, транзита.

"Это ваш долг перед предками", — сказал эксперт.