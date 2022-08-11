Кедми: НАТО не пойдёт на прямое военное столкновение с Россией

Вероятность втягивания НАТО в полномасштабный конфликт с Россией крайне мала. Такое мнение высказал израильский военный эксперт, бывший разведчик Яков Кедми.

НАТО будет до последнего накачивать новыми видами вооружения Украину, готовить на убой новых солдат ВСУ и пытаться ещё более эффективно усиливать подразделения разведки, не посылая своих солдат на территорию Украины, заявил аналитик в эфире Соловьёв LIVE.

По его словам, дальше конфликта на Украине они не пойдут, так как отлично знают и понимают, что НАТО не способно к военным действиям с Россией, как по количеству, так и по качеству.

Самое главное сегодня, что они поняли — у них просто нет достаточного количества боеприпасов для войны с российской армией. И произвести их также неоткуда, это сотни километров, логистика не сработает, пояснил эксперт.

"Они не готовы к войне, они не хотят военных действий. Да, их устраивает нынешнее положение, когда украинцы своими жизнями пытаются обескровить или ослабить российскую армию", — заключил Кедми.