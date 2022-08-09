Власти Белоруссии о сбежавших из страны протестующих: 79% находятся в розыске

В Белоруссии подсчитали участников протестного движения, которые покинули пределы страны, однако продолжают из-за рубежа дискредитировать власть.

Из Белоруссии сбежали более 79% лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с протестной деятельностью. Больше половины запрещённой активности ведётся с использованием сети интернет. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Михаил Бедункевич.

Ранее Александр Лукашенко назвал Польшу самым агрессивным государством по отношению к официальному Минску.

Как сообщает EADaily, представитель МВД Белоруссии отметил, что цифровые технологии позволяют экстремистам взаимодействовать со своими сторонниками из-за рубежа.

Особенно тревожат белорусские власти Telegram-каналы, через которые тиражируют материалы, дискредитирующие белорусскую власть. Винят уехавших и в том, что они "прессуют" силовиков и разжигают в обществе протестные настроения.