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Власти Белоруссии о сбежавших из страны протестующих: 79% находятся в розыске

Мир

В Белоруссии подсчитали участников протестного движения, которые покинули пределы страны, однако продолжают из-за рубежа дискредитировать власть.

Власти Белоруссии о сбежавших из страны протестующих: 79% находятся в розыске

Из Белоруссии сбежали более 79% лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с протестной деятельностью. Больше половины запрещённой активности ведётся с использованием сети интернет. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Михаил Бедункевич.

Ранее Александр Лукашенко назвал Польшу самым агрессивным государством по отношению к официальному Минску.

Как сообщает EADaily, представитель МВД Белоруссии отметил, что цифровые технологии позволяют экстремистам взаимодействовать со своими сторонниками из-за рубежа.

Особенно тревожат белорусские власти Telegram-каналы, через которые тиражируют материалы, дискредитирующие белорусскую власть. Винят уехавших и в том, что они "прессуют" силовиков и разжигают в обществе протестные настроения.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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