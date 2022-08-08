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Лукашенко: Польша — самое агрессивное государство по отношению к Белоруссии

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал Польшу самым агрессивным государством по отношению к официальному Минску.

Лукашенко: Польша — самое агрессивное государство по отношению к Белоруссии

Он не смог объяснить, почему Варшава выбрала внешнюю политику, основанную на агрессии. По словам Лукашенко, польские лидеры "сели на американскую кобылу и скачут по Европе". Президент подчеркнул: Польша уже готова "оттяпать" часть Украины и Белоруссию "целиком проглотить". Однако он добавил, что у Варшавы не получится это сделать.

"Посмотрите в Польше. Самое агрессивное по отношению к нам государство. Не понимаю: зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Как отметил белорусский лидер, польские политики — это временщики, с которыми не о чем разговаривать.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что Киев приступил к распродаже Украины, отдавая приоритет в этом "бизнес-проекте" польским соседям.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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