Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал Польшу самым агрессивным государством по отношению к официальному Минску.
Он не смог объяснить, почему Варшава выбрала внешнюю политику, основанную на агрессии. По словам Лукашенко, польские лидеры "сели на американскую кобылу и скачут по Европе". Президент подчеркнул: Польша уже готова "оттяпать" часть Украины и Белоруссию "целиком проглотить". Однако он добавил, что у Варшавы не получится это сделать.
"Посмотрите в Польше. Самое агрессивное по отношению к нам государство. Не понимаю: зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Как отметил белорусский лидер, польские политики — это временщики, с которыми не о чем разговаривать.
Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что Киев приступил к распродаже Украины, отдавая приоритет в этом "бизнес-проекте" польским соседям.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В докладе ангажированной Госдепом Amnesty International политологи увидели сигнал Зеленскому: или по-быстрому начинай контрнаступление, или уходи с поста и иди под суд.