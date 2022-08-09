Захарова высмеяла ночной разговор Зеленского и Клинтона: "Президент Левински"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ночной разговор президента Украины Владимира Зеленского с бывшим американским президентом Биллом Клинтоном.

Она напомнила произошедший на телевидении в США год назад конфуз.

Накануне состоялся ночной разговор между Зеленским и Клинтоном. Также в беседе принимали участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Зеленский заявил, что пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, поблагодарил его за поддержку. Так ещё год назад Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского "президентом Левински", — заметила Захарова.

Напомним, в период президентства Клинтона (1993-2001 гг.) в 1995 г. в администрацию президента США пришла стажироваться Моника Левински. У тогдашнего главы Белого дома произошёл адюльтер, который в 1998 г. перерос в пикантный сексуальный скандал.