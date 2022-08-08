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Tagesspiegel: миллионы немцев не смогут оплатить за отопление предстоящей зимой

Мир

Из-за высоких цен на газ миллионы немцев не смогут оплатить счета на отопление предстоящей зимой, заявили в Союзе квартиросъемщиков ФРГ.

По мнению главы организации Лукаса Зибенкоттена, в стране необходимо пересмотреть тарифы и механизмы начислений.

"Это чертовски много людей… Речь идёт о миллионах", — заявил Зибенкоттен в беседе с Tagesspiegel. — Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия".

Он подчеркнул, что на фоне кризиса многим немцам грозит увольнение. Поэтому правительство должно провести реформу и в трудовой сфере.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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