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Экс-советник Борреля Точчи: в ЕС потребуют от Украины уступок для России

Мир

Страны-участницы Евросоюза могут потребовать от Киева пойти на уступки Москве, когда активная фаза боевых конфликтов закончится, заявила бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.

Экс-советник Борреля Точчи: в ЕС потребуют от Украины уступок для России

Как подчеркнула Точчи, такая ситуация позволит России "переманить" часть стран на свою сторону, которые, будут преследовать собственную выгоду.

"Главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам", — написала экс-советник еврокомиссара в колонке для Foreign Affairs.

По мнению Точчи, такой сценарий возможен, если в странах Евросоюза ухудшится положение дел с инфляцией, а газовый кризис усилится.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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