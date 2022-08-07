Снижение тарифов ЖКХ на освобождённых территориях поставили в вину России

В одном из украинских Telegram-каналов анонимный блогер возмущенно рассказывает подписчиком о том, что "москали", дескать, покупают симпатии украинцев, "экономически их задабривают" для того, чтобы обеспечить "нужный" результат на референдуме.

Поводом для негодования укропатриота стало снижение коммунальных тарифов на освобожденных от нацистов территориях Украины. В частности, в Запорожской области (по сравнению с "киевской" частью страны) теперь

газ дешевле в 5,3 раза;

вода — в 2,3;

отопление — в 2,6;

электричество — в 1,8.

"РФ продолжает экономически задабривать население. Ранее уже были списаны долги за коммуналку. До проведения референдумов таких мер в подконтрольных РФ территориях будет ещё много, чтобы обеспечить нужный результат", — "вангует" автор поста.

Что примечательно. Несмотря на то, что аудитория канала в основном лояльна к его авторам, немало нашлось подписчиков, которые возмущение блогера не разделяют:

"А что можете предложить народу вы — украинские депутаты, кандидаты в президенты, мэры городов и прочая политота?" "Неудивительно, что между снижением качества жизни и снижением тарифов ЖКХ запорожцы выберут второе". "Нормальный ход. Людям дают понять: вот при Киеве вы жили плохо, а с Москвой всё будет хорошо". "Пока украинцы будут терпеть холод и голод, ненавидя москалей, запорожцы будут в тепле и сыты. Бачилы очи, що купувалы".