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Снижение тарифов ЖКХ на освобождённых территориях поставили в вину России

Мир

В одном из украинских Telegram-каналов анонимный блогер возмущенно рассказывает подписчиком о том, что "москали", дескать, покупают симпатии украинцев, "экономически их задабривают" для того, чтобы обеспечить "нужный" результат на референдуме.

Снижение тарифов ЖКХ на освобождённых территориях поставили в вину России

Поводом для негодования укропатриота стало снижение коммунальных тарифов на освобожденных от нацистов территориях Украины. В частности, в Запорожской области (по сравнению с "киевской" частью страны) теперь

  • газ дешевле в 5,3 раза;
  • вода — в 2,3;
  • отопление — в 2,6;
  • электричество — в 1,8.

"РФ продолжает экономически задабривать население. Ранее уже были списаны долги за коммуналку. До проведения референдумов таких мер в подконтрольных РФ территориях будет ещё много, чтобы обеспечить нужный результат", — "вангует" автор поста.

Что примечательно. Несмотря на то, что аудитория канала в основном лояльна к его авторам, немало нашлось подписчиков, которые возмущение блогера не разделяют:

"А что можете предложить народу вы — украинские депутаты, кандидаты в президенты, мэры городов и прочая политота?"

"Неудивительно, что между снижением качества жизни и снижением тарифов ЖКХ запорожцы выберут второе".

"Нормальный ход. Людям дают понять: вот при Киеве вы жили плохо, а с Москвой всё будет хорошо".

"Пока украинцы будут терпеть холод и голод, ненавидя москалей, запорожцы будут в тепле и сыты. Бачилы очи, що купувалы".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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