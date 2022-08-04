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В Гамбурге гражданина ФРГ арестовали за ведение Telegram-канала с символом Z

Мир

В Гамбурге арестован 31-летний гражданин Германии, который являлся автором Telegram-канала Das andere Deutschland ("Другая Германия"). Его обвиняют в том числе за использование буквы Z, символизирующей СВО на Украине.

В Гамбурге гражданина ФРГ арестовали за ведение Telegram-канала с символом Z

"Согласно следствию, обвиняемый вёл Telegram-канал "Другая Германия", который считался пророссийской национал-большевистской платформой", —  передаёт ТАСС.

Мужчина также подозревается в нарушении законодательства о контроле над военным оружием из-за фотографии, на которой он запечатлён с российским автоматом. Помимо этого гражданин ФРГ обвиняется в использовании буквы Z, запрещённой в ряде федеральных земель Германии как символ поддержки спецоперации на Украине. Согласно уголовному законодательству страны, мужчине может грозить штраф и лишение свободы сроком до трёх лет.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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