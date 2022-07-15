Ирина Шейк поплатилась за публикацию символа Z: "Попала под огонь"

Модель США русского происхождения Ирина Шейк навлекла на себя гнев интрернет-пользователей тем, что разместила в своём микроблоге букву Z. Звезду подиума заподозрили в поддержке спецоперации на Украине.

Символ Z появился в разделе сторис социальной сети супермодели Ирины Шейк как подпись к рецепту оливье. Фолловеры решили, что таким образом знаменитость решила выразить свою солидарность действиям российских властей на Украине.

Истрию подхватили зарубежные журналисты. Их материалы вышли под громкими заголовками.

"Супермодель Ирина Шейк попала под огонь за использование российского символа в…* Z", — гласит название статьи в иностранной прессе.

Ранее сообщалось, что в Крыму закрывают шиномонтаж, владелец которого отказал в помощи военным РФ, приехавшим на фуре с буквой Z.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.