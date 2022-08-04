Военные должны противостоять военным, а не прикрываться мирными жителями. Жизнь и здоровье гражданских не должны ставится под угрозу. Об этом заявил адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнёры" Андрей Князев, комментируя Pravda.Ru доклад правозащитной организации Amnesty International.
Он не исключил, что после заявления британских аналитиков крупные СМИ и политические партии обратят внимание на тактику "живого щита" со стороны ВСУ. По словам Князева, единственное наказание для подобных преступлений — это международный суд в Гааге.
"Но до этого пока далеко. Поэтому, прежде всего, обращают внимание на то, чтобы в дальнейшем подобных нарушений не было. Это нарушение международного права, в любом случае", — отметил Князев.
Ранее правозащитная организация Amnesty International подготовила доклад о том, что украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей.
"Мы задокументировали, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение и нарушали законы войны во время действий в местах скопления людей", — заявила генеральный секретарь организации Агнес Калламар.
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