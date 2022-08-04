Эксперт Прохватилов назвал военные учения Китая репетицией вторжения на Тайвань

По мнению эксперта Владимира Прохватилова, масштабные военные манёвры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) могут быть репетицией вторжения на Тайвань. Однако сейчас развитие прямого вооружённого конфликта маловероятно, считает он.

Прохватилов отметил, что Пекин, Вашингтон и Тайбэй опасаются начала войны, которая может перерасти в ядерную. Более того, США осознают, что китайская авиация и морской флот гораздо мощнее американского.

"Тайвань не будет тоже предпринимать военных шагов — силы несопоставимы", — объяснил Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом "Радиоточка НСН".

Эксперт убеждён, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров является заранее спланированным предвыборным ходом Демократической партии.

"Это является авантюристической политикой Америки, которую осуждают все", — резюмировал аналитик.