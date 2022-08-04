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Политологи: Китай поддержит Россию после визита Пелоси на Тайвань

Мир

Полёт Пелоси на Тайвань войдёт в историю как самый безумный политический перфоманс 2022 года. Пока весь мир следил за самолётом спикера Палаты представителей США, летящего на остров, эксперты пытались понять, чем чреваты такие резкие движения под носом у Китая.

Политологи: Китай поддержит Россию после визита Пелоси на Тайвань

Как оказалось, сразу ничем радикальным Пекин отвечать и не собирался. Аналитики спорят о том, возможен ли полноценный дружественный альянс между Пекином и Москвой после такого извращённого оскорбления от США.

Многие считают, что Поднебесная может, наконец, прекратить "играть на два фронта".

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов высказался в том духе, что полёт Пелоси, по сути, ничего не изменит: Россия и Китай могут сблизить позиции, но не более того. Весь ажиотаж вокруг этого поступка раздули СМИ. Власти Китая вообще ни разу не сказали о том, что намерены сбивать самолёт с престарелым политиком, отметил эксперт для "Новых известий".

Тем более что специалистам понятно, что до съезда компартии Китая в октябре никакие активные военные действия в отношении Тайваня невозможны. Нагнетание истерики в прессе ничего не дало.

Скорее всего, Китай продолжит уворачиваться от вторичных санкций при выстраивании внешнеэкономических отношений с Россией. Китайцы прагматичны и дипломатичны, но отвечать Вашингтону рано или поздно будут.

При этом китаисты отмечают в соцмедиа: в китайских культуре, философии есть мощный институт репутации. Если кого-то опозорить, китаец этого не простит никогда.

В данном случае американцы с запредельным пафосом загнали Китай за красную черту. Пекин старательно пытался играть на два фронта, педантично исполняя американские санкции, ну и к чему это привело?

Как в кейсе в Huawei, американцы разрушили половину бизнеса и заставили китайцев исполнять собственные решения. Может, теперь альянс между Россией и Китаем усилится, что для России окажется очень хорошо.

Профессор НИУ ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган напомнил, что Тайвань — это в первую очередь полупроводники. По данным аналитиков Semiconductor Industry Association, на долю TSMC приходится около 90% производства наиболее сложных полупроводниковых компонентов и микрочипов в мире.

Если в итоге КНР получит контроль над Тайваньским проливом, то перекроет основной маршрут для судов, следующих из Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня на запад. В текущем году через этот водный путь прошла почти половина мирового контейнерного флота и 88% крупнейших по тоннажу судов мира.

В общем, можно ждать несимметричного ответа КНР, так как возможностей у него уйма.

"Китайцы могут изменить свою позицию в отношении военной помощи русским в конфликте на Украине", — обсуждают в соцсетях.

Собственно, даже представитель Белого дома Джон Кирби также считает, что Китай отреагирует на поездку Нэнси Пелоси в "долгосрочной перспективе".

Без реакции оскорблённой и униженной Поднебесной этот "визит века" точно не останется, резюмируют эксперты.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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