Старший советник президента Литвы: отсутствие газа из РФ нам только на пользу

В Европе признают, что отсутствие российского газа повлечёт за собой большие проблемы, однако на этом держится национальная безопасность. Такое мнение выразил старший советник литовского президента Кестутис Будрис в ответ на решение "Газпрома" остановить поставки топлива Латвии по причине того, что условия отбора газа были нарушены.

"Если не будет российского газа, конечно, возникнут проблемы, но в смысле национальной безопасности, в политическом смысле это только на пользу", — приводит слова Будриса "МК".

Ранее АО "Conexus Baltic Grid", единый оператор по доставке и хранению газа в Латвии, уведомил о прекращении поставок российского топлива в страну с 30 июля. Тем не менее, несмотря на прекращение прямого сотрудничества с "Газпромом", главный оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze продолжает закупки российского газа у посредников.