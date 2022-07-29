Юшков объяснил, как удаётся Латвии продолжать импорт газа из РФ через посредника

Финансист, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил информацию о том, что Латвия продолжает покупать российский газ через посредников.

Эксперт объяснил, что этим посредником является Эстония.

"По всей видимости, этот посредник — это эстонская компания. Сейчас мы видим переток газа из России в Эстонию по газопроводу, который находится на границе Эстонии и Латвии. Получается, что газ заходит на территории Эстонии и дальше в подземное хранилище латвийское", — уточнил Юшков в беседе с RT.

Аналитик обратил внимание, что латвийское хранилище — единственное на всей территории Прибалтики. Он отметил, что также из Эстонии, которая выполняет роль распределительного хаба, газ поступает и в Финляндию.

Кроме того, Юшков не исключил учреждения дочерней компании основным оператором газотранспортной системы Латвии Latvijas Gaze для "сохранения лица" и беспроблемной закупки российского топлива.

"Она может покупать газ за рубли, а Latvijas Gaze для сохранения лица говорят: "А я не покупаю", — объяснил эксперт.