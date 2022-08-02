Джозеф Байден после ликвидации лидера Аль-Каиды* выступил с грозной речью. Президент США заявил, что все враги Америки будут уничтожены.
Лидер США подтвердил уничтожение Аймана аз-Завахири - террориста Аль-Каиды*. Байден рассказал, что атака на лидера террористов в Афганистане была организованы с беспилотника. Удар по аз-Завахири пришёлся, когда тот вышел на балкон.
"Неважно сколько времени это займёт, неважно, где вы прячетесь. Если вы представляете угрозу нашему народу, США найдут вас и уберут", — заявил Байден в своей победоносной речи.
Глава США напомнил, чем был так опасен Аймана аз-Завахири. По словам Байдена, террорист организовывал нападения на американцев.
"Теперь правосудие свершилось, этого террориста больше нет", — объяснил американский лидер.
Ранее сообщалось, что именно Айман аз-Завахири управлял бандой террористов после смерти Усамы бен Ладена.
*запрещённая в РФ террористическая организация.
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