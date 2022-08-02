Байден пригрозил врагам США: "Неважно, где вы прячетесь, вас найдут и уберут"

Джозеф Байден после ликвидации лидера Аль-Каиды* выступил с грозной речью. Президент США заявил, что все враги Америки будут уничтожены.

Лидер США подтвердил уничтожение Аймана аз-Завахири - террориста Аль-Каиды*. Байден рассказал, что атака на лидера террористов в Афганистане была организованы с беспилотника. Удар по аз-Завахири пришёлся, когда тот вышел на балкон.

"Неважно сколько времени это займёт, неважно, где вы прячетесь. Если вы представляете угрозу нашему народу, США найдут вас и уберут", — заявил Байден в своей победоносной речи.

Глава США напомнил, чем был так опасен Аймана аз-Завахири. По словам Байдена, террорист организовывал нападения на американцев.

"Теперь правосудие свершилось, этого террориста больше нет", — объяснил американский лидер.

Ранее сообщалось, что именно Айман аз-Завахири управлял бандой террористов после смерти Усамы бен Ладена.

*запрещённая в РФ террористическая организация.