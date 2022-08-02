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Белый дом: в Афганистане ликвидировали главаря "Аль-Каиды"*

Мир

Белый дом сообщил, что американские военные ликвидировали главаря группировки "Аль-Каида"* Аймана Аз-Завахири в Афганистане. Согласно информации, именно он управлял бандой террористов после смерти Усамы бен Ладена.

Белый дом: в Афганистане ликвидировали главаря "Аль-Каиды"*

"США провели высокоточную контртеррористическую операцию в Кабуле по указанию американского президента. Операция была направлена против лидера "Аль-Каиды"* и привела к его уничтожению", — сообщили представители американской администрации на брифинге.

Согласно информации, никто из мирных граждан не пострадал. Как подчеркнули представители Белого дома, они не уведомляли новое правительство Афганистана о предстоящей операции.

"Мы не позволим Афганистану стать "тихой гаванью" для террористов, которые могут причинить вред США и американским гражданам. В субботу вечером мы выполнили это обещание", — резюмировали в Белом доме.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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