Председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли считает, что американцы потерпели поражение в ходе войны на территории Афганистана.
На слушаниях в сенате Милли назвал афганскую войну "стратегическим провалом" для США. По его словам, причины нужно искать не в последних 20 днях пребывания в Афганистане, а в далёком прошлом. Помимо этого, к плачевным итогам привела череда неправильных стратегических решений, передаёт "Интерфакс".
Генерал армии отметил, что война закончилась не так, как хотели США.
"В Кабуле у власти — талибы", — напомнил он.
Вместе с тем Милли подчеркнул, что именно американцы расправились с боевиками из террористической группировки "Аль-Каида"*. Также они препятствовали приходу "Талибана"* к власти, однако остановить оппонентов не получилось.
* Террористические организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.
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