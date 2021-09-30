EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Грузинские власти объявили о задержании Саакашвили
Прохор Шаляпин не претендует от наследство покойной супруги
Президент Грузии не стала опровергать возвращение Саакашвили
Миро назвала свою версию причины смерти жены Шаляпина
В "Сбере" заявили о содействии по делу экс-замминистра просвещения РФ Раковой
В Индии владелец смартфона чуть не погиб от зарядного устройства
Таджикский блогер получил "жирный дизлайк" от российского суда за фото у храма
Списание денег: Охрименко оценил переименование украинских городов
Гинцбург заявил о работе над гибридной вакциной против "ковида" и гриппа

Генерал Милли: США потерпели поражение в афганской войне

Политика

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли считает, что американцы потерпели поражение в ходе войны на территории Афганистана.

Генерал Милли: США потерпели поражение в афганской войне

На слушаниях в сенате Милли назвал афганскую войну "стратегическим провалом" для США. По его словам, причины нужно искать не в последних 20 днях пребывания в Афганистане, а в далёком прошлом. Помимо этого, к плачевным итогам привела череда неправильных стратегических решений, передаёт "Интерфакс".

Генерал армии отметил, что война закончилась не так, как хотели США.

"В Кабуле у власти — талибы", — напомнил он.

Вместе с тем Милли подчеркнул, что именно американцы расправились с боевиками из террористической группировки "Аль-Каида"*. Также они препятствовали приходу "Талибана"* к власти, однако остановить оппонентов не получилось.

* Террористические организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вот почему США сбежали из Афганистана / Правда, о которой молчат СМИ
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Жертва "скопинского маньяка" предложила Андреасяну снять кино по её книге
Украинский публицист сравнил страну с "газовым наркоманом"
"Идёт газовая война": ЕС призвали перестать церемониться с Россией
Член-корреспондент РАН Владимир Кекелидзе: "Как выглядит "золотая Вселенная"?
Тайну "быстрого сна" разгадали японские учёные
Грузинские власти объявили о задержании Саакашвили
Прохор Шаляпин не претендует от наследство покойной супруги
"Журналист-иностранный агент"* пополнил реестр иноагентов России
Психопатов можно распознать по движениям
Президент Грузии не стала опровергать возвращение Саакашвили
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кадыров назвал причину, по которой Чечня останется частью РФ при уходе Путина

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что регион останется в составе РФ, даже если глава субъекта или лидер нашей страны Путин сложат полномочия. 

Кадыров назвал причину, по которой Чечня останется частью РФ при уходе Путина
"Я не воюю с женщинами": Лукашенко прервал разговор о Тихановской на CNN
Политика. Новости и аналитика
"Я не воюю с женщинами": Лукашенко прервал разговор о Тихановской на CNN
Российский шоу-бизнес
Миро назвала свою версию причины смерти жены Шаляпина
Мир. Новости мира
"Не лезьте, куда не надо": Эфиопия выгнала семерых представителей ООН
Ирина Шлионская Тайну "быстрого сна" разгадали японские учёные Ирина Шлионская Сергей Лебедев Вооружить и бросить на Россию: планы англосаксов на Афганистан не изменились Сергей Лебедев Елена Сергеева "Некондиционное" перемирие: смогут ли Палестина и Израиль договориться Елена Сергеева
Политика. Новости и аналитика
"Кадровая чехарда и аресты": в Госдуме отреагировали на громкие отставки в Крыму
Российский шоу-бизнес
Юрист оценил шансы Шаляпина получить наследство умершей жены
Европе прогнозируют ещё одну серьёзную проблему из-за нехватки газа
Экономика и бизнес
Европе прогнозируют ещё одну серьёзную проблему из-за нехватки газа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников