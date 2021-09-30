Генерал Милли: США потерпели поражение в афганской войне

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли считает, что американцы потерпели поражение в ходе войны на территории Афганистана.

На слушаниях в сенате Милли назвал афганскую войну "стратегическим провалом" для США. По его словам, причины нужно искать не в последних 20 днях пребывания в Афганистане, а в далёком прошлом. Помимо этого, к плачевным итогам привела череда неправильных стратегических решений, передаёт "Интерфакс".

Генерал армии отметил, что война закончилась не так, как хотели США.

"В Кабуле у власти — талибы", — напомнил он.

Вместе с тем Милли подчеркнул, что именно американцы расправились с боевиками из террористической группировки "Аль-Каида"*. Также они препятствовали приходу "Талибана"* к власти, однако остановить оппонентов не получилось.

* Террористические организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.

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