Коротченко: РФ существенно усилит возможности флота при помощи "Цирконов"

Военный эксперт Игорь Коротченко указал на необходимость скорейшего оснащения военно-морского флота РФ гиперзвуковыми ракетными комплексами "Циркон".

Эксперт уверен, что боевые возможности ВМФ РФ, оснащённого "Цирконами", будут намного выше.

"Циркон" существенно усиливает возможности флота. Новые боевые корабли, оснащенные "Цирконом", смогут эффективно поражать любые цели, морские и наземные. Поступление этого оружия на флот существенно изменит баланс сил и усилит наши возможности. Сейчас необходимо оперативно и в массовом порядке оснастить этими ракетами наш флот", — выразил своё мнение Коротченко в интервью РИА Новости.

Главред журнала "Национальная оборона" напомнил, что "Циркон" невозможно перехватить имеющимися в арсенале противника системами ПВО, а то время как поражают заданные цели дальней морской и океанской зон со стопроцентной точностью.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Дне ВМФ РФ, пообещал оснастить российские военные корабли "Цирконами", добавив, что любой посягнувший на свободу и суверенитет России получит от неё молниеносный ответ.