Сербский политик Мирович: Белград и Косово не станут воевать

Зампред Сербской радикальной партии Деян Мирович оценил рост напряжённости между республикой и Косово. Как подчеркнул политик, президент Сербии Александр Вучич признал независимость региона.

"На самом деле никакого конфликта между Сербией и Косово нет. Это ссора между Александром Вучичем и Альбином Курти, который возглавляет правительство. Ничего не будет", — сказал Мирович, слова которого передаёт Телеканал "360".

Вместе с этим политик отметил, что военно-политический блок НАТО бездействует. По словам члена сербской партии, всё больше граждан критикуют альянс. Также собеседник издания заявил, что западные чиновники не откажутся от поддержки Украины в случае столкновения Белграда и Косово.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что Москва поддерживает Сербию. Однако наша страна не станет принимать прямое участие в конфликте, добавил член Совета Федерации.