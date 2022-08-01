Депутат ГД Морозов не исключил конфликта между Сербией и Косово с участием НАТО

На Балканах возможен конфликт с участием миротворцев Североатлантического альянса. Такое мнение выразил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

В интервью РИА Новости он подчеркнул: закономерно, что напряжение нарастает именно сейчас. Как отметил парламентарий, все государства, которые не встали в "американскую шеренгу" на фоне украинского конфликта, вскоре получат "чёрную метку".

"Косовский кризис — способ наказать Сербию. Там возможен военный конфликт, в который втянутся миротворцы НАТО", — считает депутат.

Морозов также добавил, что пока не до конца ясно, готова ли Сербия публично обратиться к России за помощью и будет ли она сражаться за свои интересы.

Ранее представители международной миссии под эгидой НАТО в самопровозглашённом Косово (KFOR) заявили о готовности альянса вмешаться в конфликт при "угрозе стабильности" в северной части республики.