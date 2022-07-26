Сегодняшние предвыборные дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании были неожиданно прерваны во время вопроса о России. Трансляция велась по одному из национальных телеканалов.
Инцидент произошел, когда глава МИД Британии Лиз Трасс отвечала на вопрос о президенте России Владимире Путине.
"Если он добьётся успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии…" — сказала Трасс.
Однако закончить фразу она не успела. В этот момент раздался грохот, похожий на падение какого-то предмета. Министр успела лишь воскликнуть "О боже мой", после этого прямая трансляция дебатов прервалась.
Позже выяснилось, что это было падение ведущей, которая потеряла сознание.
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У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.