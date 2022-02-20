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Автор Николай Ткаченко

Захарова снова колко поддела Лиз Трасс: "Не так проста, как кажется"

Политика

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, прославившаяся своими высказываниями насчёт суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями, сделала очередное заявление. Теперь она уверяет, что после Украины Владимир Путин намерен аннексировать Прибалтику. Эти слова прокомментировала в своём Telegram-канале пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Захарова снова колко поддела Лиз Трасс: "Не так проста, как кажется"

"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области", — колко поддела дипломат британского министра.

Под постом россияне сразу оставили сотни комментариев. Их также от души повеселило новое заявление Трасс, хотя некоторые посчитали, что это уже слишком. А кто-то даже пожалел британку, заметив, что ей лучше вообще молчать.

"Передайте Лиз Трасс коробочку феназепама от меня. Очень прошу!" — написала Галина Полест.

"Ребята, извините, но это уже за гранью! Когда этот маразм пойдёт на спад?!" — добавила Марина Бирюкова.

"Бедная Лиз! Опять над ней смеются. Хоть рот не раскрывай", — отметила Tanya Sahin.

"Вот, правда. Для неё рот, чтобы лучше туда есть", — согласился Кремлёв.

"Это они балласт свой на нас скинуть хотят. То Украину, то прибалтов. Кормить их всех надоело, видимо, вот и намекают", — предположила Марина.

"Мария Владимировна, попросите, пожалуйста, Владимира Владимировича после Прибалтики захватить Ирландию, больно у них виски вкусный", — попросил Александр.

"Это она ещё не знает, что Борис Джонсон — это агент Кремля. Его настоящее имя Борис Дженльцин…", — заключил Royal Ranger.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина прибалтика мария захарова великобритания ростовская область воронежская область
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