Захарова снова колко поддела Лиз Трасс: "Не так проста, как кажется"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, прославившаяся своими высказываниями насчёт суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями, сделала очередное заявление. Теперь она уверяет, что после Украины Владимир Путин намерен аннексировать Прибалтику. Эти слова прокомментировала в своём Telegram-канале пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области", — колко поддела дипломат британского министра.

Под постом россияне сразу оставили сотни комментариев. Их также от души повеселило новое заявление Трасс, хотя некоторые посчитали, что это уже слишком. А кто-то даже пожалел британку, заметив, что ей лучше вообще молчать.

"Передайте Лиз Трасс коробочку феназепама от меня. Очень прошу!" — написала Галина Полест. "Ребята, извините, но это уже за гранью! Когда этот маразм пойдёт на спад?!" — добавила Марина Бирюкова. "Бедная Лиз! Опять над ней смеются. Хоть рот не раскрывай", — отметила Tanya Sahin. "Вот, правда. Для неё рот, чтобы лучше туда есть", — согласился Кремлёв. "Это они балласт свой на нас скинуть хотят. То Украину, то прибалтов. Кормить их всех надоело, видимо, вот и намекают", — предположила Марина. "Мария Владимировна, попросите, пожалуйста, Владимира Владимировича после Прибалтики захватить Ирландию, больно у них виски вкусный", — попросил Александр. "Это она ещё не знает, что Борис Джонсон — это агент Кремля. Его настоящее имя Борис Дженльцин…", — заключил Royal Ranger.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен