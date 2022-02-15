Spiked: визит Лиз Трасс в Россию стал позором для всей Британии

Глава МИД Британии Лиз Трасс опозорила страну на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Её поведение привело к дальнейшему ухудшению отношений между государствами, пишет Spiked.

По словам обозревателя Мэри Дежевски, Трасс плохо подготовилась к переговорам. Так, например, она заявила в ходе диалога с Лавровым, что отказывается признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.

Автор материала также обращает внимание на то, что министр демонстрировала высокомерие и невежество, постоянно обращалась к нравоучениям во время переговоров, стремясь вести себя в стиле "железной леди" Маргарет Тэтчер.

"Зачем лететь из Лондона в снежную Москву и делать такие же заявления о России и Украине, которые уже неделями распространяют другие британские официальные лица? И зачем в итоге показывать всем, что ты не разбираешься в том, о чём говоришь?" — задалась вопросами Дежевски.

Как отметила обозреватель издания, Лиз Трасс выглядела очень слабо на фоне своего "опытного" коллеги Сергея Лаврова.

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