Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин сообщил, что Украина подкупает учителей из подконтрольной России части Запорожской области, чтобы саботировать работу школ.
"Большинство учителей получают от Украины единоразовое пособие в 1000 долларов и 200 тысяч рублей в месяц, в гривнах естественно, за то, что они не выйдут на работу. Вот эти проукраинские учителя готовы, что они с первого сентября в Запорожье начнут учить деток дистанционно. Там нет больших разниц в программе, там краеугольный камень в преподавании украинского языка и истории. Но я знаю, что историю они нашим детям дадут "по полной программе", — отметил он.
Ранее сообщалось, что глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко предлагает местным жителям за 100 долларов задерживать подозрительных лиц, "работающих на оккупантов".
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