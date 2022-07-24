Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин сообщил, что Украина подкупает учителей из подконтрольной России части Запорожской области, чтобы саботировать работу школ.

"Большинство учителей получают от Украины единоразовое пособие в 1000 долларов и 200 тысяч рублей в месяц, в гривнах естественно, за то, что они не выйдут на работу. Вот эти проукраинские учителя готовы, что они с первого сентября в Запорожье начнут учить деток дистанционно. Там нет больших разниц в программе, там краеугольный камень в преподавании украинского языка и истории. Но я знаю, что историю они нашим детям дадут "по полной программе", — отметил он.